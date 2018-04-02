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Политолог: Цивилев делает все возможное для установления виновных в кемеровской трагедиии
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    Политолог: Цивилев делает все возможное для установления виновных в кемеровской трагедиии

    12:10  2 Апреля 2018
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    «Цивилев делает все возможное для установления виновных» — политолог

    Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев собирается встретиться с семьями пострадавших и погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Беседуя с журналистами, Цивилев отметил: все, что ранее пообещал бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев относительно семей погибших и пострадавших в пожаре, будет исполнено. Он уточнил, что Тулеев не успел провести встречу со всеми семьями, которых коснулась трагедия в «Зимней Вишне».

    «Цивилев делает все возможное для установления виновных» — политолог

    По его словам, уже со вторника, 3 апреля, он начнет прием родственников погибших. Кроме того, он подчеркнул, что работа по оказанию выплат, помимо всего прочего, также будет продолжена.

    «Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев). Наша обязанность — все, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю прием оставшихся, кто не успел», — заявил Цивилев.

    Кроме того, по словам Цивилева, областные власти не только выплачивают обещанные пострадавшим 5 миллионов рублей материальной помощи за каждого погибшего.

    «С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы», — добавил Цивилев. Особое внимание, отметил он, будет уделено сиротам, потерявшим родителей в пожаре.

    «Цивилев делает все возможное для установления виновных» — политолог

    Кроме того, Цивилев рассказал, что его основная задача сейчас — вникнуть во все детали, во все особенности региона, во все программы, которые были составлены, разобраться во всем потенциале, который можно использовать на благо развития Кузбасса. Он отметил, что только сообща можно сделать Кузбасс преуспевающим и цветущим.

    «Я на этой работе очень надеюсь на совместную работу и на плодотворное сотрудничество. Я верю только в командный дух. Я верю только в жителей, которые живут на этой земле, которые переживают за нее. Только они могут сделать вместе с нами этот регион счастливым», — сказал Цивилев.

    «Цивилев разбирается с трагедией»

    Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что Цивилев не является сторонней фигурой для Кемеровской области. 

    «У него есть опыт в угольной промышленности, и он понимает происходящее в регионе. Интересным фактом в его биографии является и встреча с Путиным в конце февраля. Разбираться со всем приходится именно Цивилеву. Именно он вышел к людям. Пусть это было не совсем удачно, сказалось отсутствие опыта, но он признал свои ошибки. Мы видим, что в данный момент Цивилев  разбирается с трагедией. Он делает все возможное для установления виновных. От того насколько быстро он решит это, будет зависеть его будущее пребывание в кресле губернатора», — пояснила Наталия Елисеева.

    «Цивилев делает все возможное для установления виновных» — политолог

    Напомним, 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов, а также детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии, которая потрясла всю страну, погибли 64 человека, большинство из них дети.

    Отметим, что после первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТРЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТРЦ.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #цивилев #трагедия в кемерово
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