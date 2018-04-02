Трубопровод прорвало на востоке Кемерово

В закладки

Кемерово, 2 апреля. На пересечении Волгоградской улицы и проспекта Ленина в Кемерово прорвало трубопровод, сообщили представители Кемеровской теплосетевой компании (КТСК).

Трубопровод прорвало на востоке города. На месте чрезвычайного происшествия уже работают специалисты.

«В настоящее время на месте работают две ремонтно-восстановительные бригады КТСК и шесть единиц спецтехники, — рассказали в пресс-службе Кемеровской теплосетевой компании. — Устранить повреждение трубопровода планируется сегодня, 2 апреля, до 21.00».

Как стало известно, инцидент не угрожает здоровью людей, а также не несет опасности для транспорта. Ограничений теплоснабжения и водоснабжения не планируется, так как поврежденная теплотрасса является транзитной, передает «Газета Кемерова».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.