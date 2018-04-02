Кинотеатры и игровые зоны в ТЦ России обяжут размещать на первом этаже

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Москва, 2 апреля. Владельцев торговых комплексов в России обяжут размещать кинотеатры и детские парки на первом этаже. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение российских парламентариев уже весной 2018 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборнов.

Как пишет ТАСС, ожидается, что нормативно-правовая база по этому проекту будет разработана до конца года. Он добавил, что в ноябре-декабре торгово-развлекательные центры должны будут приступить к его реализации. Кроме этого, Госдума России намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, ужесточить законодательство решили после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. При возгорании, которое произошло 25 марта, погибли 64 человека, пострадали около 80 граждан. Большинство погибших – дети.

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