Лучший бомбардир сборной Исландии оценил шансы сборной России на ЧМ

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Ростов-на-Дону, 2 апреля. Лучший бомбардир сборной Исландии, бывший нападающий «Барселоны» и «Челси» Эйдур Гудьонсен поделился впечатлениями от Ростова-на-Дону, который примет ЧМ-2018 по футболу, а также оценил шансы сборной России на грядущем мундиале.

По словам 39-летнего футболиста, Ростов его встретил гостеприимно.

«Хороший город! Я получил здесь теплый прием, обо мне замечательно позаботились. На открытии парка футбола я увидел много семей с детьми. Сам город я не успел рассмотреть, но, надеюсь, будет возможность погулять в другие дни. Завтра пойду на матч «Ростова» и ЦСКА в чемпионате России по футболу», — заявил он.

Гудьонсен подчеркнул, что первые впечатления от Ростова у него отличные, передает RT.

Экс-форвард сборной Исландии отметил, что в течение последнего времени сборная России не может похвастаться отличными результатами, однако ей попадались очень грозные соперники.

«Россиянам выпал шанс быть хозяевами турнира, а это всегда дает преимущество. В таком статусе можно пройти довольно далеко по турнирной сетке», — считает он.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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