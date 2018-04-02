В Росгвардии поддержали предложение МЧС о возвращении внезапных проверок

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Москва, 2 апреля. В МЧС России предложили вернуть внезапные и регулярные проверки торговых центров после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Росгвардия поддержала эту инициативу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В связи с трагедией в Кемерово в МЧС заявили, что просят изменить порядок проведения проверок ТРЦ. В ведомстве настаивают на возвращении внезапных проверок, уточнил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, в министерстве уже подготовлен ряд поправок в закон «О защите прав предпринимателей», которые смогут проверять пожарную безопасность самого здания, а не арендаторов помещений. Кроме того, проводить внезапные проверки стоит, по мнению МЧС РФ, не реже одного раза в год.

Как стало известно от информированного источника, эту же тему обсуждают и в Росгвардии. А точнее — введение внезапных проверок для ЧОП, которые охраняют подобные сооружения. Потому что на данный момент отделы лицензионно-разрешительной работы имеют право проводить только плановые проверки, о которых юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, уведомлены заранее. И, в случае неплановых проверок, могут отказать контролирующим органах в предоставлении документов и допуска в помещения.

Напомним, Росгвардия обратилась в СК России с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля в Кемерово, которые допустили ЧОП «Центр защиты» к охране ТРК «Зимняя вишня». Как выяснилось, охранники не были подготовлены к ЧП, растерялись и не включили ни сигнализацию, ни оповещение. Более того, покинули место работы, не разблокировав эвакуационные выходы, не работали с населением.

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