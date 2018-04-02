Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
В Росгвардии поддержали предложение МЧС о возвращении внезапных проверок
ИноСМИ
США обеспокоены: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Росгвардии поддержали предложение МЧС о возвращении внезапных проверок

    11:11  2 Апреля 2018
    405

    В Росгвардии поддержали предложение МЧС о возвращении внезапных проверок

    Москва, 2 апреля. В МЧС России предложили вернуть внезапные и регулярные проверки торговых центров после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Росгвардия поддержала эту инициативу, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В связи с трагедией в Кемерово в МЧС заявили, что просят изменить порядок проведения проверок ТРЦ. В ведомстве настаивают на возвращении внезапных проверок, уточнил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

    По его словам, в министерстве уже подготовлен ряд поправок в закон «О защите прав предпринимателей», которые смогут проверять пожарную безопасность самого здания, а не арендаторов помещений. Кроме того, проводить внезапные проверки стоит, по мнению МЧС РФ, не реже одного раза в год.

    Как стало известно от информированного источника, эту же тему обсуждают и в Росгвардии. А точнее — введение внезапных проверок для ЧОП, которые охраняют подобные сооружения. Потому что на данный момент отделы лицензионно-разрешительной работы имеют право проводить только плановые проверки, о которых юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, уведомлены заранее. И, в случае неплановых проверок, могут отказать контролирующим органах в предоставлении документов и допуска в помещения.

    Напомним, Росгвардия обратилась в СК России с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля в Кемерово, которые допустили ЧОП «Центр защиты» к охране ТРК «Зимняя вишня». Как выяснилось, охранники не были подготовлены к ЧП, растерялись и не включили ни сигнализацию, ни оповещение. Более того, покинули место работы, не разблокировав эвакуационные выходы, не работали с населением.

    В Росгвардии поддержали предложение МЧС о возвращении внезапных проверок

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мчс #росгвардия #тц #охрана #чоп #проверки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России

      12:33 2 Апреля 2018 10090
      Читать
      12:22
      Сегодня

      Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина
      11:25
      Сегодня

      Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»
      10:54
      Сегодня

      Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты
      9:01
      Сегодня

      Врио главы Кемеровской области рассказал о задачах на ближайшее время
      3:43
      Сегодня

      Пушков предрек Украине падение в нищету

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018 508

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      6360

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      4284

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4431

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2782
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      2335
      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      13:20   2 Апреля 2018
      1045
      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      9:58   2 Апреля 2018
      18556
      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      7:48   2 Апреля 2018
      24971