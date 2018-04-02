Сирия: народное ополчение Ракки обстреляло из минометов базу США

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Ракка, 2 апреля. Бойцы из сирийского народного ополчения Ракки осуществили нападение на военную базу США на севере Сирии. Американская база расположена в районе города Айн-Исса, на месте бывшей сирийской военной части.

«После разведывательных мероприятий народное ополчение Ракки осуществило спецоперацию, целью которой являлся военный штаб США, — сообщило ополчение Ракки в распространенном коммюнике. — Осуществлен огонь несколькими минометными снарядами по определенным целям без каких-либо потерь с нашей стороны».

О потерях американской стороны, если они были, также не сообщается. Ополченцы объявили, что намерены отныне не давать покоя «оккупационным силам США, Турции и их союзников на севере Сирии» [то есть курдов — прим. ФАН].

«Не расслабляйтесь днем и ночью, наше оружие достанет вас, где бы вы ни были, — приводит РИА Новости заявление ополченцев. — Операция «Гнев Евфрата» началась».

Напомним, операция сил курдов и коалиции во главе с США по освобождению Ракки — одного из крупнейших городов Сирии — от боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 стала одним из наиболее кровопролитных сражений сирийской войны. Арабское мирное население Ракки жестоко пострадало как от террористов ИГ1, так и от бомбардировок коалиции, а после — от репрессий со стороны курдов, которые сочли жителей города пособниками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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