«Дело Скрипаля»: The Sun узнала о гречке с «Новичком»

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Лондон, 2 апреля. Британские следователи не исключают вариант, при котором бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией могли отравиться гречневой крупой. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По данным газеты, следователи изучают версию, при которой так называемый «Новичок» прибыл в Великобританию вместе с упаковкой гречки. Британские журналисты не уточняют, насколько серьезным и важным считается такой вариант.

По имеющимся данным, экс-офицер ГРУ Скрипаль якобы заказал дочери крупу вместе с лавровым листом и специями, сообщает «URA.RU».

При этом отмечается, что Юлия Скрипаль якобы не успела взять с собой гречку и попросила об услуге приятельницу, которая ехала в Лондон.

Напомним, в начале марта текущего года Скрипалей обнаружили на скамейке возле торгового центра в британском Солсбери. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Глава правительства Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает эти обвинения.

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