Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»

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Китай ввел пошлины в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает министерство коммерции КНР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная с 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», — говорится в сообщении.

Торговая война

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что между США и Китаем началась торговая война. Только действия Вашингтона и Пекина совершенно различаются, как по форме, так и по целям.

«Трамп действительно озаботился тем, что Китай постепенно, причем достаточно быстрыми и уверенными темпами, стремится занять место мирового лидера, которое сейчас принадлежит Америке. И если предыдущий президент Барак Обама лишь вел разговоры о сдерживании Китая и практически ничего не сделал для этого, то Дональд Трамп взялся за проблему всерьез. Главное, что необходимо отметить — США и КНР не откажутся от своих глобальных целей. США не захотят быть «одной из» великих держав, а Китай не откажется от попыток занять место США. А дальше просто встает вопрос о том, какими средствами располагают те или иные страны», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, в начавшейся торговой войне Трамп принял совершенно беспрецедентные меры. Он вводит пошлины на алюминий и сталь, решил ввести пошлины и на другие товары. Предполагаемый эффект — 60 миллиардов долларов. Пошлины, введенные Китаем на американские товары, которые должны дать эффект в 3 миллиарда долларов, можно назвать чисто символическими. В Пекине и говорят открыто, что не ставят перед собой задачу нанести США ущерб при помощи торговых ограничений. Просто по политесу надо как-то ответить, и вот вводят пошлины на соки, орехи и прочие товары, которые в общем объеме торговли совершенно незначительны.

«Но намного серьезнее другие меры, которые предпринимают США и КНР. Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности, требует от американских компаний выводить производство с территории Китая, а от Пекина — заплатить компенсацию. Раньше Китай предоставлял свою дешевую рабочую силу в обмен на то, что через какое-то количество лет он получал право на использование ввезенных технологий. Теперь Трамп решил такую практику прекратить. Более того, планируется серьезно ограничить китайские инвестиции в высокотехнологичные американские компании. Даже заговорили об ограничении доступа китайских студентов к получению образования в американских университетах. Проще говоря, Трамп решил сдерживать Китай не игрой мускулов в виде отправки к спорным островам военных кораблей, а принять вполне конкретные меры, которые должны затормозить развитие Китая. Насколько это эффективно? Думаю, что не очень», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Китай уже смог взрастить собственные научные школы, в некоторых отраслях уже стал лидером технологий. Скажем, десять лет назад Китай приобретал высокоскоростные поезда у Франции и Японии, а сейчас сам владеет передовыми технологиями по их производству. Проблему нехватки кадров Китай решил решать при помощи американского опыта.

«Госссовет КНР постановил создавать особые условия для привлечения иностранных специалистов. Раз не делитесь технологиями — пригласим работать к себе их носителей. А теперь посмотрим, какие возможности имеет Китай для противостояния с США. И мы увидим, что у Пекина в арсенале есть много интересного. Во-первых, Китай предложил альтернативный американскому глобальный проект развития. На смену всеобщей конкуренции и подавлению слабых сильными должно прийти всеобщее сотрудничество. Для многих стран это очень привлекательно, ведь в американском проекте их роль сводилась к послушному выполнению указаний Вашингтона, причем без всяких перспектив на развитие.

Та же Украина понимает, что ее товары, ее потенциал не нужны Западу. И сейчас киевские власти активно выстраивают отношения с Китаем. То же пытаются делать в Минске. И так на большей части Евразии. Москва уже серьезно переориентировалась на Китай. Для стран Африки и Латинской Америки очевиден выбор между двумя проектами. Запад только забирает ресурсы и провоцирует гражданские войны, а Китай строит инфраструктуру, готовит кадры. На последней сессии Всекитайского собрания народных представителей были внесены поправки в Конституцию КНР. Помимо того, что Си Цзиньпину разрешили избираться председателем страны много раз подряд, в основной закон было записано, что Китай отныне строит «сообщество единой судьбы человечества». И разве это не вызов Америке?» — рассказал Андрей Иванов.

По словам эксперта, экономика США во многом строится на том, что другие государства их считают самыми сильными и непобедимыми в мире и потому обменивают результаты труда своих граждан на доллары. Китай может иметь статус развивающейся страны и ничего не терять, а вот США могут существовать только со статусом «империи номер один».

«Или вот Китай объявил о торговле нефтяными фьючерсами на юани. И открыто говорит, что хочет потеснить доллар. А это уже денежные обороты, совершенно несопоставимые с убытками от торговых пошлин. Мы видим, что потенциально у Китая больше возможностей давить на США, чем наоборот. Тем более, что китайские политики могут планировать на десятилетия вперед, а американские лидеры вынуждены каждую неделю оглядываться на рейтинг. Вспомним, как после недавнего визита Трампа в Пекин были подписаны контракты примерно на 250 миллиардов долларов.

Причем во многом речь идет о скупке Китаем американских месторождений и инфраструктуры, просто Трамп смог это выдать своим избирателями как снижение торгового дисбаланса. Но не будем забывать, что сила англосаксов в том, что они пойдут на любые действия, дабы не потерять мирового лидерства. И главная опасность для человечества состоит в том, что торговая война может стать «горячей», — резюмировал Андрей Иванов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Сельхозпродукция России может заместить на китайском рынке товары из США.

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