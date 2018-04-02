Правительство готовится защитить россиян от опасных игрушек из онлайн-магазинов

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Москва, 2 апреля. Правительство РФ решило обезопасить маленький россиян от опасных игрушек из иностранных интернет-магазинов. Новые требования к ним разрабатывают в Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным газеты «Коммерсантъ», предложения направлены на недопущение на российский рынок товаров, опасных для жизни и здоровья потребителей, однако в первую очередь речь идет именно о детских товарах. По мнению экспертов, это может привести к сворачиванию рынка объемом 50–80 млрд рублей в год.

Первым шагом на этому пути, позволяющим идентифицировать содержимое, станут обязательные условия для отправителей товаров. Они будут обязаны указывать код, соответствующий классификатору продукции, используемому на территории Евразийского экономического союза.

После продавцов обяжут сообщать о наличии сертификата безопасности для отправлений, содержащих товары для детей. Если это требование не будет выполнено, онлайн-магазин получит свои товары назад.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) полагают, что отдельные меры могут быть введены уже к июню, а полностью инициативу можно будет реализовать до конца 2018 года,

Эксперты АКИТ также отметили, что на продукцию для детей на сегодняшний день приходится порядка 20 процентов товаров из зарубежных интернет-магазинов. В свою очередь глава управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов добавил, что большая их часть поступает из Европы, а не Китая. Именно поэтому вопрос их качества не стоит так остро, считает он.

Негативным прогнозом поделился в комментарии изданию сооснователь Data Insight Федор Вирин. Он не исключил, что эти меры и вовсе могут повлечь за собой полный запрет трансграничной торговли детскими товарами. По его мнению, предоставление копий свидетельства регистрации товарного наименования - это лишние хлопоты для продавцов. Кроме того, это дорого, поэтому многие просто не станут это делать.

Он полагает, что продавцы на eBay из Штатов или Европы с высокой долей вероятности станут игнорировать российский рынок из-за новых требований. «В Китае же огромное количество мелких производителей и продавцов, для них эти требования станут ударом, несмотря на то что российский рынок для того же AliExpress очень важен»,— заключил эксперт.

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