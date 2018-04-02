Противопожарные инструктажи начнут проводить перед сеансами в кинозалах России

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Москва, 2 апреля. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил проводить инструктажи по противопожарной безопасности с посетителями кинозалов перед каждым сеансом. Такое поручение было озвучено на селекторном совещании в понедельник, 2 апреля.

По словам Владимира Пучкова, необходимо проводить инструктаж людей при сигналах о пожаре и задымлении. Также нужно предоставить информацию о том, как нужно выходить из помещений в подобных ситуациях.

«Приоритет: малолетние дети, женщины, люди пожилого возраста. И это должно быть перед каждым сеансом — я прошу выдать такие рекомендации», — отметил Владимир Пучков.

Напомним, пожар в четырехэтажном здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человек.

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