Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

В своем обращении глава РФ подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми.

В этой связи он обратил особое внимание на координацию внешней и оборонной политики двух государств.

Кроме того, Путин отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух стран, а также указал на их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

Президент России также выразил уверенность, что РФ и Белоруссия, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.





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