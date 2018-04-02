Цивилев встретится с семьями погибших в пожаре в Кемерово

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Кемерово, 2 апреля. Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев продолжит встречаться с семьями пострадавших и погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом он рассказал в беседе с журналистами. По его словам, все, что пообещал бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев относительно семей погибших и пострадавших в пожаре, будет исполнено. Он уточнил, что Тулеев не успел встретиться со всеми семьями, которых коснулся пожар в «Зимней вишне».

Цивилев добавил, что он со вторника начнет прием родственников погибших. Как пишет «Газета Кемерова», Цивилев также подчеркнул, что работа по оказанию выплат также будет продолжена. Напомним, пожар в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, около 80 пострадали.

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