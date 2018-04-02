В Киеве заявили, что Украина является родиной всех русских народных инструментов

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Киев, 2 апреля. Украина является «родиной абсолютно всех русских народных инструментов». С таким заявлением выступил киевский дирижер, художественный руководитель Национального академического оркестра народных инструментов Виктор Гуцал.

Худрук вспомнил историю о том, как он со своим коллективом во времена Советского Союза ездил на концерт в Казахстан.

«Ехали на концерт в Казахстан. В одном автобусе были артисты, во втором — костюмы и инструменты. Автобус с реквизитом отстал и не приехал к самому концерту. Зрители стали сходиться, а у нас нет ни костюмов, ни инструментов», — рассказал он.

По словам Гуцала, в то время практически в каждом доме культуры был небольшой музей русских народных инструментов.

«Выполнить украинские мелодии на них было нетрудно, поскольку они (русские — Прим.ред.) все инструменты у нас позаимствовали. На сцену вышли в повседневной одежде», — сообщил дирижер.

Он также признался, что в советские времена предпочтение отдавалось интернациональным мотивам, а не национальным.

Ранее бывший глава Службы безопасности Украины заявил, что слово «Украина» гораздо древнее слова «Россия».

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