Боевые учения с использованием «Искандер-М» успешно прошли в Оренбургской области

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Оренбург, 2 апреля. В Оренбургской области успешно провели боевые учения с участием расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщили представители пресс-службы ЦВО.

В учениях приняли участие порядка 300 ракетчиков и свыше 40 единиц военной техники. Условия были максимально приближены к боевым.

Подразделения были подняты по тревоге. Им предстояло совершить 40-километровый бросок и выполнить электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне, передает «РИА 56». Объекты условного противника были уничтожены.

Ранее, в марте, министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевого пуска ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

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