Сирия: боевики покидают последний оплот в Восточной Гуте в рамках сделки с Дамаском

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Дамаск, 2 апреля. Оазис Восточная Гута в пригородах Дамаска вскоре может быть полностью освобожден от присутствия террористов — по данным СМИ, удерживающий последний анклав — город Дума — боевики «Джейш аль-Ислам» в ходе переговоров с участием российского Центра по примирению согласились сдаться и эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Как сообщило сирийское новостное агентство SANA, боевики уйдут в подконтрольные турецким силам города на севере Сирии — Джараблус и Аль-Баб, после чего сирийские войска войдут в город вместе с российской военной полицией.

Напомним, город Дума остался последним оплотом террористов и оппозиционных вооруженных группировок в Восточной Гуте после того, как они были вытеснены из одних мест и согласились покинуть другие по организованным гуманитарным коридорам. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, с конца февраля, когда начал действовать режим гуманитарных пауз, из Восточной Гуты эвакуировали около 130 тысяч человек — причем некоторые из них уже начали возвращаться в родные места, после того, как военные провели зачистку от мин и ловушек.

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