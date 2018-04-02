Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты

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Российские военные провели успешные испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны.

По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрея Кошкина, очередные успешные испытания, на этот раз противоракеты — это четкий сигнал нашим западным «партнерам», что все новейшие вооружения, представленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, находятся в высокой степени готовности и в обозримом будущем займут свое место на боевом дежурстве.

«Говоря об испытаниях противоракеты, нужно в очередной раз вспомнить обращение нашего президента и главнокомандующего к Федеральному собранию, — отметил военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, 1 марта президент представил комплекс нового российского ядерного оружия, которого нет у других государств и которое, как мы отмечали ранее, фактически обесценивают систему американской ПРО и флот Соединенных Штатов. Напомню также, что сразу после послания нашего президента, пока Пентагон раздумывал над ответными решениями, зарубежные эксперты сразу принялись обвинять Россию в том, что она якобы анонсирует вооружения, которых еще нет в реальности. Вспомните, сколько говорилось, что наши вооружения якобы еще несовершенны, что испытания еще не прошли, что новейшее российское оружие существует только в виде роликов… И вот Россия дала немедленный ответ на все эти заявления, звучавшие в западной прессе».

По словам Андрея Кошкина, проведенная российским Минобороны серия успешных испытаний продемонстрировала всему миру, что перспективные российские вооружения находятся в очень высокой степени готовности.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) #Минобороны #ПВО #ВКС pic.twitter.com/TPCoSJp4St — Минобороны России (@mod_russia) April 2, 2018

«Напомню, недавно были продемонстрированы результаты проведенных пусков ракет, которые завершившись успешно. В частности, мы говорим о об успешном запуске ракеты «Сармат» в 200 тысяч тонн, которая станет основной и заменит ракетный комплекс «Воевода». Это, конечно, успех, который, как говорится, утер нос западным экспертам. Так что все идет по плану, наш верховный главнокомандующий никого не вводил в заблуждение, модели вооружений, которые он представил, у нас уже есть, а их промышленное изготовление идет в полном соответствии с планом-графиком. Это оружие совершенствуется в ходе испытаний и своевременно поступает на вооружение в наши соответствующие части и подразделения. Это же касается и успешных испытаний противоракеты, о которых сегодня сообщило Министерство обороны. Эти испытания находятся в этом же ряду совместных успехов российской оборонки и военных, которые продвигают уровень нашего вооружения на достойные позиции, превосходящие уровень других государств», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее в Минобороны России со ссылкой на заместителя командующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ генерала-майора Андрея Приходько сообщили, что в ходе испытаний на полигоне Сары-Шаган новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу, поразив условную цель в установленное время.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения условного противника, а также для содействия системам предупреждения о ракетном нападении и для контроля космического пространства.

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