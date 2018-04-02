«Фиаско в Бурятии»: первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета

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Улан-Удэ, 2 апреля. Первый полет беспилотника «Почты России» в Бурятии оказался последним: из-за порыва сильного ветра дрон врезался в жилой дом, не доставив посылку в село Нижний Саянтуй.

Видеозапись запуска беспилотника появилась в Instagram местной телекомпании ATB. В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Первый дрон почты России до и после первого запуска: pic.twitter.com/bAi22pe6St — Pavel Stnkus (@pashapiston) April 2, 2018

«У нас происходит закладка почты, и этот дрон отправится в свой первый полет. <…> И вот он взмыл небо!» — комментирует запуск дрона корреспондентка с места событий, однако уже на следующем кадре видно, что БПЛА лежит на земле.

Как уточняет «Ура.ру», дрон не подлежит восстановлению.

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