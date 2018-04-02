Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО
ИноСМИ
США обеспокоены: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

    10:54  2 Апреля 2018
    1427

    Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

    Москва, 2 апреля. По решению суда одни из самых богатых бизнесменов России — совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда — доставили в СИЗО «Лефортово». Прибывшие к ним правозащитники нашли бизнесменов в бодром расположении духа, в СИЗО бизнесмены сейчас находятся в карантинном режиме в одиночных камерах.

    Правозащитники рассказали газете «Комсомольская правда», что Зиявудин Магомедов пожаловался на тесную камеру и попросил привезти ему большое количество вещей, в том числе спортивную одежду — а еще книги. Бизнесмена также обеспокоило отсутствие телевизора — он не хотел пропустить предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова. 

    Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

    Магомед Магомедов, страдающий от травмы колена, также пожаловался на отсутствие спортивного зала в СИЗО «Лефортово». «Вот выйду отсюда, обязательно этим вопросом займусь. Помогу организовать тренажёрный зал в «Лефортово», — заявил Магомед Магомедов.

    Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

    Напомним, ранее Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве и создании организованной преступной группировки, которой удалось похитить у государства более 2,5 млрд рублей. Ura.ru сообщало о том, что в ходе слушаний адвокаты предложили выплатить за Магомедова такую же сумму в качестве залога. Как сообщал Infox.ru, правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили о намерении посетить Магомедовых в СИЗО.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России

      12:33 2 Апреля 2018 10090
      Читать
      12:22
      Сегодня

      Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина
      11:25
      Сегодня

      Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»
      10:54
      Сегодня

      Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты
      9:01
      Сегодня

      Врио главы Кемеровской области рассказал о задачах на ближайшее время
      3:43
      Сегодня

      Пушков предрек Украине падение в нищету

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018 508

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      6360

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      4284

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4431

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2782
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      2335
      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      13:20   2 Апреля 2018
      1045
      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      9:58   2 Апреля 2018
      18556
      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      7:48   2 Апреля 2018
      24971