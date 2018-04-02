Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

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Москва, 2 апреля. По решению суда одни из самых богатых бизнесменов России — совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда — доставили в СИЗО «Лефортово». Прибывшие к ним правозащитники нашли бизнесменов в бодром расположении духа, в СИЗО бизнесмены сейчас находятся в карантинном режиме в одиночных камерах.

Правозащитники рассказали газете «Комсомольская правда», что Зиявудин Магомедов пожаловался на тесную камеру и попросил привезти ему большое количество вещей, в том числе спортивную одежду — а еще книги. Бизнесмена также обеспокоило отсутствие телевизора — он не хотел пропустить предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова.

Магомед Магомедов, страдающий от травмы колена, также пожаловался на отсутствие спортивного зала в СИЗО «Лефортово». «Вот выйду отсюда, обязательно этим вопросом займусь. Помогу организовать тренажёрный зал в «Лефортово», — заявил Магомед Магомедов.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве и создании организованной преступной группировки, которой удалось похитить у государства более 2,5 млрд рублей. Ura.ru сообщало о том, что в ходе слушаний адвокаты предложили выплатить за Магомедова такую же сумму в качестве залога. Как сообщал Infox.ru, правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили о намерении посетить Магомедовых в СИЗО.

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