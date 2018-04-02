Дополнительные свидетели появились в деле о пожаре в кемеровском ТЦ

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Кемерово, 2 апреля. Представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сообщил о наличии новых свидетелей по делу о сильном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшим жизни 64 человек.

Он рассказал, что «дополнительные свидетели находятся сегодня со Следственным комитетом России в разговоре, поэтому, по возможности, все, что можно узнать, чтобы не толковалось двойственно, будет доводиться в открытую», передает РИА Новости.

Меняйло добавил, что общественности сообщают все, что «можно раскрыть», пишет «Ридус».

Ранее он отказался комментировать отставку Амана Тулеева.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагедии, по последним официальным данным, погибли 64 человека.

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