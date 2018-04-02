Samsung Galaxy Note 9 научат распознать владельца по дыханию‍

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Москва, 2 апреля. В смартфоне Samsung Galaxy Note 9 появится новая функция, позволяющая определить владельца телефона. Благодаря новой системе гаджет сможет распознать своего владельца по дыханию.

По полученным данным, новый смартфон сможет распознавать своего владельца с помощью сканера отпечатков пальцев, радужки глаза и по дыханию. В телефон установят датчик-газоанализатор, благодаря которому смартфон сможет распознать своего хозяина. Для того, чтобы разблокировать телефон, владельцу необходимо лишь подышать на него, сообщает «Свободная пресса». Также отмечается, что с помощью газоанализатора пользователь сможет следить за концентрацией алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Note 9 может быть выпущен в июле текущего года.

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