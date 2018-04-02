Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения

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Рига, 2 апреля. Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Об этом рассказали в пресс-службе латышского лидера. Отмечается, что обучение в средней школе на латышском языке должно обеспечить для всей молодежи получение качественного образования, а также возможность строить свою жизнь в Латвии. Как уточняется в документе, мера направлена на создание сплоченного общества и сильного государства. Дети при этом смогут изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, на родном языке.

Напомним, реформу предложило министерство образования Латвии, 22 марта законопроект был одобрен в сейме Латвии. Реализация реформы должна начаться с 1 сентября 2019 года.

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