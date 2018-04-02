Последние слова погибших во время пожара в «Зимней вишне» были о любви

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Кемерово, 2 апреля. Перед смертью жертвы чудовищного пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» спешили дозвониться до близких людей и признаться им в любви.

Чуть более недели прошло с момента трагедии в Кемерово, однако горечь утраты остается с жителями России. Что же говорить о родственниках погибших в этом пожаре: происходящее для них, скорее, похоже на страшный сон, чем на реальность. О близких людях, с которыми их разлучила трагедия, им напоминают воспоминания, фотографии и слова, которые многие из посетителей ТРК в тот роковой день успели сказать перед смертью. Все они были посвящены любви, пишет «Комсомольская правда».

«Мама, я тебя люблю, я умираю», — позвонила из кинотеатра 23-летняя Алена Сабадаш.

Мать девочки примчалась к «Зимней вишне» и металась у здания, умоляя пожарных спасти детей. Однако сделать это не удалось.

«Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила», — на прощанье скажет пятиклассница Вика Почанкина, дозвонившись до тети.

«Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте…» — написала в социальной сети 13-летняя Маша Мороз, которая 25 марта пришла в кинотеатр с мамой.

Кемеровчане идут к мемориалу у торгового центра «Зимняя вишня» в девятый день после трагедии, чтобы почтить память погибших. Напомним, из горящего здания не вышли 64 человека.

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