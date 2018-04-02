Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина

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Самоубийство летчика Владислава Волошина, успевшего сделать быструю карьеру и, на первый взгляд, внезапно покончившего жизнь самоубийством, дало еще один повод усомниться в его непричастности к гибели малайзийского Boeing, который был сбит над территорией Донбасса в 2014 году. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В марте одной из главных тем в украинских СМИ стало известие о гибели «героя АТО», бывшего военного летчика ВВС Украины Владислава Волошина, который последнее время занимал пост и.о. директора международного аэропорта «Николаев». Практически сразу стало известно, что Волошин покончил с собой. Сделал это он, по данным СМИ, у себя дома, когда в соседней комнате находились его жена и дети. Более того, Волошин был жив и даже успел пообщаться с медиками «Скорой помощи», но спасти его не смогли.

С 2010 года Волошин служил на офицерских должностях. В 2014-м стал активным участником так называемой «антитеррористической операции» на территории Донбасса. Украинские СМИ его тогда еще называли «самым отчаянным летчиком ВСУ». За время «АТО», по официальной информации, он совершил 33 боевых вылета. Президент Украины Петр Порошенко наградил Волошина орденом «За мужество» III степени, а кабинет министров — почетной грамотой.

Однако широкая известность к Волошину пришла в декабре 2014 года, когда один из его сослуживцев обвинил «героического» летчика в том, что тот сбил малайзийский Boeing над Донбассом.

Митинг за отставку

29 марта, около трех сотен активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил» устроили митинг возле здания Николаевской ОГА с требованием отставки губернатора региона Алексея Савченко. По их мнению, руководство области довело Волошина до самоубийства.

Уже 30 марта Савченко подал в отставку.

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301», — сказал Савченко на пресс-конференции в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ.

Роль Волошина

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что судьба Волошина — иллюстрация не только того, что пошедший против совести и своего народа не избежит наказания судьбы, но и положения украинских летчиков и бывших военных при нынешней киевской власти.

«Роль Волошина в судьбе сбитого над Украиной Boeing сейчас сложно определить. Есть свидетельские показания о том, что именно этот украинский летчик мог его атаковать. Совершенно точно известно об участии Волошина в операции в Донбассе, то есть он участвовал в бомбардировках мирного населения и прямо причастен к совершению военных преступлений, приведших к десяткам тысяч жертв и миллионам беженцев. За это в рядах националистов Волошина явно уважают, и он для них очевидный герой. Им же Волошина считает и официальная пропаганда, неизменно включающая его в различные списки «героев АТО», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, самоубийство Волошина — свидетельство явных проблем с психикой, с которыми на Украине сталкиваются многие бывшие участники конфликта в Донбассе, не получая никакой помощи. Случай с Волошиным особенный, потому что и сам факт самоубийства показывает серьезность его психологических проблем, и его личность стала широко известной и привлекала общественное внимание.

«Некомпетентность местных николаевских властей, которых сейчас радикалы обвиняют в доведении Волошина до самоубийства, очевидна всем. Но финансовые махинации, в которые был втянут бывший военный летчик и ставшие обыденностью для Украины, вряд ли могут быть весомой причиной для такого серьезного поступка. Протестующие против николаевских властей сейчас выступают скорее пешками в борьбе украинских властей по дележу регионов, чем борцами за справедливость. А самоубийство Волошина показывает вероятнее всего тяжесть совершенных им преступлений в развязанном Киевом конфликте, жертвой которого стал и ставший печально известным малайзийский Boeing», — резюмировал Сергей Простаков.

Корыстные цели

Бывший депутат Одесского областного совета, координатор Объединения «Боротьба» Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что украинские националисты пытаются использовать самоубийство побратима в корыстных целях. Акивисты «Свободы» и «Национальных дружин» пытаются привязать поступок Волошина к якобы давлению со стороны губернатора, так как им выгодна его отставка. Однако все прекрасно понимают, что причина трагедии иная.

«Ведь как показывают статистические данные, самоубийства в среде участников АТО не являются редкостью и связаны, прежде всего, с психоэмоциональным перенапряжением. Когнитивный диссонанс, который испытывает подавляющее количество участников боевых действий, нередко приводит к самоубийствам. Ведь человек, в сознании которого существует противоречие между внутренней системой ценностей, запрещающей убивать невинных людей, и непосредственно с их убийством, испытывает сильнейший психологический дискомфорт. Такой личности требуется «найти оправдание» своим поступкам, в психологии это называется достижением консонанса (соответствия).

Но как оправдать гибель сотен людей? Если верить обсуждениям на закрытых националистических форумах, именно Владислав Волошин был человеком, сбившим малайзийский Boeing. Очень нелегко жить с осознанием того, что из-за тебя погибло столько невинных людей», — резюмировал Алексей Албу.

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