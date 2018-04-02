Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушении перемирия в Латакии, Дамаске, Алеппо и Хомсе

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Москва, 2 апреля. Российские военные зафиксировали 12 случаев нарушения прекращения огня за минувшие сутки в Сирии. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Как уточняется в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, шесть случаев стрельбы в провинции Латакия, три в Дамаске, два в Алеппо и один в Хомсе. «Турецкой частью представительства зафиксировано 4 случая стрельбы в провинции: Идлиб – три, Хомс – один». — добавили в министерстве. При этом обстановка в зонах деэскалации военными оценивается как стабильная.

Сообщили в ведомстве и об оказании в последние сутки медпомощи мирным сирийцам. Ее получили 90 человек.Гуманитарные акции в течение дня не проводились.

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