Путин пожелал успехов редакции журнала «За рулем» в честь 90-летнего юбилея

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Москва, 2 апреля. Российский лидер Владимир Путин поздравил специализированный журнал «За рулем» с 90-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена в понедельник на сайте Кремля.

Путин отметил, что это большое и значимое событие.

«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 90-летним юбилеем журнала «За рулем». У истоков рождения этого замечательного издания стояли выдающиеся представители отечественной журналистики, литературы, искусства», — заявил глава российского государства.

Российский президент напомнил, что благодаря таланту и творческой энергии сотрудников издание сразу привлекло внимание не только экспертов, но и читателей.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день редакция журнала продолжает традиции своих предшественников, а также ищет новые формы работы.

Российский лидер пожелал коллективу журнала успехов в дальнейшем и всего наилучшего.

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