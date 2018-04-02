Путин пожелал успехов редакции журнала «За рулем» в честь 90-летнего юбилея
Москва, 2 апреля. Российский лидер Владимир Путин поздравил специализированный журнал «За рулем» с 90-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена в понедельник на сайте Кремля.
Путин отметил, что это большое и значимое событие.
«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 90-летним юбилеем журнала «За рулем». У истоков рождения этого замечательного издания стояли выдающиеся представители отечественной журналистики, литературы, искусства», — заявил глава российского государства.
Российский президент напомнил, что благодаря таланту и творческой энергии сотрудников издание сразу привлекло внимание не только экспертов, но и читателей.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день редакция журнала продолжает традиции своих предшественников, а также ищет новые формы работы.
Российский лидер пожелал коллективу журнала успехов в дальнейшем и всего наилучшего.