Создана первая трехмерная тепловая карта извергающегося вулкана

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Москва, 2 апреля. Вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана Стромболи в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Абердинского университета в Великобритании.

Отмечается, что исследователи смогли с помощью дронов, оснащенных чувствительными датчиками и двигавшихся над вулканом по заранее заданному маршруту, создать тепловую карту извергающегося вулкана. Эксперимент специалисты провели при извержении итальянского вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском море неподалеку от Сицилии. Эксперты использовали методику анализа аэрофотографий и тепловых карт.

В ходе работы специалистам удалось найти тепловые изменения, которые не заметны при внешнем наблюдении.

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