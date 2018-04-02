Большинство россиян уверены, что Россию ждут изменения к лучшему после выборов-2018

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Москва, 2 апреля. Данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения показывают, что абсолютное большинство россиян уверены — в ближайшие годы Россию ждут существенные изменения к лучшему после президентских выборов 2018 года. В первую очередь в этом уверены пожилые люди и жители малых городов и сел.

Россиянам задали вопрос: считают ли они, что в течение ближайшего года после выборов-2018 в жизни страны произойдут значительные изменения — либо же уверены, что таких изменений не произойдет. Голоса разделились практически поровну: 45% считают, что изменения в жизни России станут очевидны уже в течение ближайшего года, а 48% — что таких изменений не будет.

Зато изменений ожидают только позитивных — 87% россиян ответили, что ждут после выборов президента в стране изменений в лучшую сторону.

Как отмечает глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, такая ситуация закономерна.

«Избирательная кампания общенационального характера традиционно приводит к усилению оптимистических настроений. Причина – уверенность избирателей в реализации программ кандидатов», — отметил Мамонов.

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