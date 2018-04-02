Биологи «взломали» мозг мышей и научились дистанционно управлять их поведением

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Сеул, 2 апреля. Ученые из Южной Кореи смогли с помощью имплантированных мышам оптоволоконных нитей «взломать» их мозг и управлять особенностями поведения грызунов.

Как оказалось, воздействуя на определенные участки мозга мышей с помощью света, можно изменять деятельность расположенных там нейронных цепей. С помощью такого воздействия оказалось возможным влиять на сексуальное и пищевое поведение мышей, а также отношение мышей к мостикам и даже объектам, вызывающим страх, сообщают «Известия».

В ходе экспериментов ученые, Фил Сеунгли и Ким Дэсу запускали мышей с имплантированным оптоволокном в лабиринт, где были размещены различные отвлекающие факторы — такие как объекты, вызывающие страх или готовая к спариванию самка. Подавая сигналы в мозг грызуна, ученые не позволяли ему отвлекаться на них, отмечает «Вечерняя Москва».

В то время как без управляющих воздействий самцу мыши потребовалось почти 8 минут, для того, чтобы пройти лабиринт, под воздействием не позволяющих отвлекаться сигналов на прохождение лабиринта у грызуна заняло лишь 46 секунд, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

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