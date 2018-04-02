Около 200 населенных пунктов на Украине остались без света из-за сильного ветра

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Киев, 2 апреля. Примерно 200 населенных пунктов на Украине остались без электричества в ночь на понедельник в результате сильных порывов ветра. Об этом сегодня сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

По имеющимся данным, в результате осложнения метеорологических условий (порывы ветра — Прим.ред.) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи (ЛЭП) без электроснабжения остались 192 населенных пункта в восьми областях.

В украинском ведомстве отмечают, что в Киевской области без электричества остались сразу 112 населенных пунктов.

К возобновлению электрического снабжения населенных пунктов привлечены бригады областных энергетических фирм.

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