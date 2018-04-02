Официальный сайт Госдумы России запустился в новом формате

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Москва, 2 апреля. Государственная дума России обновила свой официальный сайт в понедельник, 2 апреля. Новая версия сайта будет работать в тестовом режиме несколько месяцев.

Дизайн сайта стал более удобным для пользователей, которые используют смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Отмечается, что также обновились технические возможности сайта, которые позволяют задействовать современные форматы подачи информации. Так, в новостях будут появляться графические и видеоматериалы, которые сделают информацию более доступной и понятной.

Стоит отметить, что граждане могут оставить комментарии по поводу обновленного сайта, также разработчики планируют получить отзывы от журналистов и экспертного сообщества. С учетом полученных сведений сайт будет усовершенствован, сообщает пресс-служба думы.

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