Полпред президента Меняйло продолжает прием пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

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Кемерово, 2 апреля. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло продолжает прием семей, пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Он напомнил о визите в город главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Мы с ним вместе проводили прием потерпевших и пострадавших. Сегодня у меня тоже две семьи было», — сказал полпред главы государства.

Прием пострадавших при пожаре ведет и Сергей Цивилев, ранее назначенный врио губернатора Кемеровской области. О том, что бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке стало известно в воскресенье. Чиновник также выступил с обращением к жителям региона, в котором заявил, что в сложившейся ситуации (после пожара в ТЦ) это «единственно верное решение».

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека.

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