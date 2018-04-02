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Сирия сегодня: боевики покинули Думу, Франция отправила военных в Манбидж
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    Сирия сегодня: боевики покинули Думу, Франция отправила военных в Манбидж

    10:33  2 Апреля 2018
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    Сирия сегодня: боевики покинули Думу, Франция отправила военных в Манбидж

    Сирия, 2 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований покинули город Дума. Франция отправила в Манбидж своих военнослужащих. Сирийские ВВС нанесли удар по позициям террористов. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Восточная Гута

    В воскресенье город Дума в Восточной Гуте на 24 автобусах покинули 112 боевиков незаконных вооруженных формирований и более 1 тысячи членов их семей. Они выехали в провинцию Идлиб. Об этом сообщает в понедельник министерство обороны Российской Федерации.

    Сообщается, что 1 апреля при содействии российских военных из Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) был организован гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Боевиков и членов их семей отправили в зону деэскалации «Идлиб».

    «Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в том числе 112 боевиков и 1034 члена их семей», — говорится в сообщении.

    Сирия сегодня: боевики покинули Думу, Франция отправила военных в Манбидж

    На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

    Как сообщает «Газета.ru», более 40 тысяч боевиков покинули Восточную Гуту.

    «Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС России доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Франция направила войска

    Париж направил 50 офицеров французской армии в город Манбидж для поддержки курдских формирований. По сообщениям французских СМИ, военные были отправлены в сирийский населенный пункт на четырех самолетах.

    Сообщается, что французские офицеры могут быть направлены в Манбидж как с разных баз, которые находятся на территории САР, так и из-за рубежа. Однако еще не поступало официальное подтверждение отправки военнослужащих.

    Сирия сегодня: боевики покинули Думу, Франция отправила военных в Манбидж

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заверил представителей «Демократических сил Сирии», состоящих в основном их курдских вооруженных формирований, что Париж направит в Манбидж для их поддержки французский спецназ. В свою очередь Турция призвала Париж отказаться от подобной авантюры.

    Работа ВВС

    Военно-воздушные силы САР в воскресенье нанесли удар по позициям террористов на восточной стороне Каламуна. Авиаудары были выполнены в рамках подготовки к сухопутному наступлению Сирийской арабской армии (САА) в этом регионе.

    Напомним, САА отправила в восточный Каламун свою делегацию для ведения переговоров с умеренной оппозицией. Об этом говорится в сообщениях сирийских СМИ.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды
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