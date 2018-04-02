Hyundai и Kia начали продажи «чемпионской» серии FIFA 2018 на российском рынке

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Сеул, 2 апреля. Корейские автомобильные гиганты Hyundai и Kia выпустили на рынок чемпионские специальные серии транспортных средств, выход которых приурочили к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Отмечается, что тираж специальных автомобилей будет лимитирован, а экстерьер и интерьер дополнят аксессуарами в виде ковриков и мячей с символикой первенства мира-2018.

Концерн Hyundai подготовил уникальные модели Solaris, Creta, а также Elantra и Tucson в количестве 20 тысяч единиц. Седан Elantra и внедорожник Tucson презентованы во всех комплектациях.

Solaris, дополненный символикой ЧМ-2018, выпустят в версиях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, а Creta — в модификации Style.

Кроме того, компания Kia выпустила лимитированное число автомобилей своих наиболее популярных моделей. Все они будут оснащены тематическим дизайном.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Полуфинал турнира примет Санкт-Петербург, финал пройдет в Москве.

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