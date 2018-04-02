Меняйло поддержал Цивилева на посту врио губернатора Кемеровской области

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Кемерово, 2 апреля. Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что говорить о возможном участии врио кемеровского губернатора Сергея Цивилева в предстоящих осенью выборах главы региона преждевременно.

Как он отметил журналистам, его задача сейчас одна – «работать на благо жителей Кузбасса и родины». Также Меняйло назвал целями Цивилева организацию выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«А выборы-не выборы — у него и так хватает сегодня забот», — подчеркнул он.

Цивилев назвал своими основными задачами помощь семьям родственников, принятие мер, чтобы трагедия не повторилась. Также он уточнил, что ему нужно вникнуть в особенности Кузбасса и предложить программу развития региона.

Напомним, прежний губернатор Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64, пострадали около 80 человек.

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