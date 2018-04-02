Купивший лотерейный билет на заправке «Лукойл» в США выиграл 521 миллион долларов

В закладки

Ривердейл, 2 апреля. Неизвестный стал обладателем выигрыша в 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions, которая прошла в США. Об этом сообщается на официальной странице лотереи в Twitter.

Обладатель «счастливого билета» до сих пор не заявил о себе. Известно только, что счастливчик приобрел лотерейный билет на автозаправке «Лукойл» недалеко от города Ривердейл в графстве Моррис.

Стоит отметить, что неизвестный обладатель «счастливого билета» смог угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области выиграла в лотерею «Русское лото» рекордные 506 миллионов рублей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.