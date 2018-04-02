На временные объекты к ЧМ-2018 в российских городах выделят 2,5 млрд рублей

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Москва, 2 апреля. Правительство России выделило 2.5 миллиарда рублей на постройку временных объектов к чемпионату мира по футболу. Документ размещен на официальном сайте Кабмина России. Отмечается, что города, принимающие чемпионат мира по футболу 2018 года, получат дополнительное финансирование.

Средства будут распределены между 10 городами. Они направлены на финансирование мероприятий, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира.

Напомним, Россия примет чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Он пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.

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