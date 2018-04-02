Оппозиция признала поражение на выборах президента Коста-Рики

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Сан-Хосе, 2 апреля. Новым лидером Коста-Рики избран экс-глава министерства труда страны Карлос Альварадо.

Отмечается, что он одержал уверенную победу на состоявшемся в воскресенье, 1 апреля, втором туре выборов. Политик выдвигался на пост президента от правящей партии «Гражданское действие», передает телеканал «360».

В итоге он получил 60,66% голосов избирателей. За его конкурента и однофамильца — Фабрисио Альварадо — проголосовали 39,33% граждан государства.

Экс-кандидат в президенты Коста-Рики Фабрисио Альварадо признал поражение и поздравил Карлоса.

«Я поздравляю Карлоса Альварадо с победой и хочу подчеркнуть, что он может на нас рассчитывать, потому что мы тоже любим Коста-Рику», — написал он в своем микроблоге Twitter.

Felicito a don @CarlosAlvQ y le reitero que puede contar con nosotros porque nosotros tambin amamos a Costa Rica. — Fabricio Alvarado (@FabriAlvarado7) April 2, 2018

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