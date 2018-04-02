Американский журнал превратил Трампа в «коррумпированную свинью»
Нью-Йорк, 2 апреля. Американский журналист Али Яшар опубликовал в социальной сети фотографию новой обложки журнала New York Magazine. На обложку журнала попал американский президент Дональд Трамп, которому пририсовали свиной пятачок.
Автор заглавной статьи нового номера Джонатан Чейт открыто обвинил президента в коррупции в стране.
«Это не сговор, не некомпетентность, не жестокость, — приводит «Инфореактор» текст на обложке. — Это коррупция, дурачок».
Текст ниже гласит: «Почему использование служебных полномочий является главным пятном на его имидже. 501 день Трамп и компания тайно обворовывают Америку».
New cover of @NYMag— Yashar Ali ???? (@yashar) April 2, 2018
Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue
«Известия» отмечают, что ранее в январе Трампа изобразили вылезающим из дыры на обложке журнала The New Yorker, а до того — в виде прячущегося за деревьями жуткого клоуна.