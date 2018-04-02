Американский журнал превратил Трампа в «коррумпированную свинью»

В закладки

Нью-Йорк, 2 апреля. Американский журналист Али Яшар опубликовал в социальной сети фотографию новой обложки журнала New York Magazine. На обложку журнала попал американский президент Дональд Трамп, которому пририсовали свиной пятачок.

Автор заглавной статьи нового номера Джонатан Чейт открыто обвинил президента в коррупции в стране.

«Это не сговор, не некомпетентность, не жестокость, — приводит «Инфореактор» текст на обложке. — Это коррупция, дурачок».

Текст ниже гласит: «Почему использование служебных полномочий является главным пятном на его имидже. 501 день Трамп и компания тайно обворовывают Америку».

«Известия» отмечают, что ранее в январе Трампа изобразили вылезающим из дыры на обложке журнала The New Yorker, а до того — в виде прячущегося за деревьями жуткого клоуна.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.