Быстрый и бесшумный: Porsche на 1 апреля анонсировала выпуск электротрактора

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Берлин, 2 апреля. Немецкий автоконцерн Porsche решил удивить фермеров и заявил о разработке «заряженного» электрического бесшумного трактора Mission E с двигателем мощностью 700 лошадиных сил.

Таким образом, автопроизводитель собирается поспорить с Tesla за первенство на на рынке премиумных электромобилей. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter Porche.

«Это смелый взгляд на сельское хозяйство XXI века», — говорится в сообщении микроблоге. Уточняется, что Mission E сохранит дизайн оригинальных тракторов моделей Porsche середины 1950-х годов, однако будет оснащен передовой цифровой связью и быстрой зарядкой 800 В. Под капотом у нее окажется силовая установка мощностью 700 л.с., при этом работать электротрактор будет абсолютно бесшумно.

Отметим, что после подробного описания концепта Mission E следует обращение к читателю, в котором поясняется, что «редакция сайта взяла на себя смелость немного повеселиться 1 апреля, Конечно, трактор миссии E не будет построен».

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