Пограничники в Крыму задержали приехавшего с Украины наркоторговца

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Симферополь, 2 апреля. На границе между Украиной и Крымом был задержан наркоторговец, два года находившийся в России в федеральном розыске за контрабанду наркотиков.

Как сообщила пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России, гражданин России скрывался на украинской территории и попался при пересечении пункта пропуска «Джанкой», попытавшись приехать в Крым.

«В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин с 2016 года находится в федеральном розыске по инициативе контролирующих органов аэропорта Домодедово» — указано в сообщении погранслужбы.

Два года назад мужчину задержали в аэропорту «Домодедово» — в корпусе сотового телефона он привез из Индии некоторое количество гашиша. В рамках открытого уголовного дела мужчину отпустили под подписку о невыезде. Воспользовавшись этим, он уехал в Киев, где скрывался в течение двух лет.

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