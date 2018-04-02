Врио главы Кемеровской области рассказал о задачах на ближайшее время

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Кемерово, 2 апреля. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии представления в новом статусе назвал своей основной задачей «погружение в особенности региона». По его словам, сейчас его задача состоит в том, чтобы вникнуть в особенности, детали. Он также уточнил, что ему необходимо знать особенности региона, все программы.

«Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», — уточнил Цивилев.

Напомним, прежний губернатор Аман Тулеев подал в отставку после крупного пожара в торговом центре в Кемерово. Возгорание произошло 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, около 80 получили травмы. Среди жертв более 40 детей. Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора, 57-летнего Сергея Цивилева.

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