Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии могут предстать перед судом

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Кемерово, 2 апреля. Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были курировать безопасность и охрану торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

По информации газеты «Коммерсантъ», руководитель Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет Российской Федерации обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля.

Издание отмечает, что служебная проверка, инициированная после страшной трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» сотрудниками центрального аппарата Росгвардии, зафиксировала признаки преступления в действиях сотрудников вышеуказанного Центра, которые допустили неквалифицированных и неподготовленных охранников к работе на общественном объекте.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек.

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