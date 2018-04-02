Кемеровчане идут к мемориалу у сгоревшего торгового центра в девятый день после пожара

В закладки

Кемерово, 2 апреля. Кемеровчане идут к мемориалу у торгового центра «Зимняя вишня» в девятый день после трагедии, чтобы почтить память погибших.

В понедельник исполняется девять дней пожару в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека. Как пишет РИА Новости, с утра 2 апреля жители города приходят к импровизированному мемориалу, чтобы почтить память погибших. Они несут к торговому центру цветы, игрушки, иконы. Отмечается, сам мемориал выложен в форме сердца. На нем, в том числе, лежат письма, отправленные из разных регионов России. В понедельник траурная панихида пройдет также в поселке Трещевский, из которого были шестеро погибших в торговом центре детей.

Напомним, торговый центр «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. Погибли 64 человека, около 80 пострадали. Среди погибших более 40 детей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.