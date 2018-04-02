Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

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Минск, 2 апреля. Союзное государство России и Белоруссии стало примером успешной интеграции и способно служить образцом для всего евразийского политического пространства, заявил президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер направил своему коллеге Владимиру Путину официальные поздравления в честь Дня единения двух государств.

Как указано в сообщении пресс-службы, за прошедшие годы были достигнуты значительные результаты и решены многие ключевые задачи двустороннего сотрудничества.

«Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства,— подчеркнул Лукашенко. — Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран».

Пресс-служба белорусского президента направила поздравительные телеграммы в связи с Днем единения народов России и Белоруссии целому ряду российских официальных и публичных лиц, в том числе патриарху Кириллу, председателю правительства Дмитрию Медведеву и председателям палат Федерального собрания — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Между тем, ранее «Газета.ru» передавала слова Лукашенко о том, что доступ на российский рынок оказался усложнен для Белоруссии из-за того, что «Россия нас [Белоруссию] не понимает, и понимать не хочет».

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