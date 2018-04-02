Футболист Смолов извинился за мат в адрес болельщиков в прямом эфире

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Краснодар, 2 апреля. Форвард «Краснодара» Федор Смолов извинился перед футбольными болельщиками за свои нелицеприятные высказывания после замены во время матча 24-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи».

Ранее футболист выругался матом во время замены, слова нападающего попали в прямой эфир, сообщает «Свободная пресса».

Смолов объяснил, что был недоволен своей игрой, поэтому сорвался, передает «URA.RU».

Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) April 1, 2018

«Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», — написал Смолов в своем микроблоге Twitter.

Футболиста поддержал журналист и комментатор Василий Уткин.

Напомним, Смолов был заменен на бразильского полузащитника Вандерсона на 85-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «быков». Уходя с поля под свист недовольных фанатов, форвард допустил нецензурные высказывания.

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