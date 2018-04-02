Сирия: Франция направила 50 военных в Манбидж

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Анкара, 2 апреля. Франция направила 50 офицеров в сирийский город Манбидж. Как пишет газета Yeni Safak, французские военные отправились в сирийский населенный пункт в пятницу на четырех самолетах.

По данным СМИ, офицеры могут быть направлены в Манбидж как с разных баз, находящихся в Сирии, так и из-за рубежа. Официального подтверждения отправки военнослужащих еще нет.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Франции Эмманюэль Макрон на состоявшейся 29 марта встрече с делегацией представителей арабского и курдского населения заявил руководству «Сил демократической Сирии», что отправит в Манбидж специальные силы республики, чтобы остановить продвижение турецкой армии в регионе. Ранее Турция призвала Францию отказаться от авантюр в Сирии.

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