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Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ
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    Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

    9:59  2 Апреля 2018
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    Литературный батл. В Российской государственной детской библиотеке — московский финал масштабного проекта «Живая классика». Лучшие чтецы столицы школьного возраста состязаются в артистизме и умении запоминать большие куски текста.

    Каждое выступление хоть и строго регламентировано, но конкурсантов не остановить; перебирают отведенные 7 минут, лишь бы задержаться на сцене подольше, сказать громче, сверкнуть глазами ярче и запомниться жюри. Однако судят школьников не за актерские способности, а за любовь к книгам, к чтению.

    «В первую очередь ребенку хорошо бы самому выбрать текст, который нравится ему, а не слушать совета взрослых, что: «это будет патриотично, будет трогательно». Пускай он сам выберет. И тогда он прочитает так, как он его понимает. Это очень ценно», — считает детский писатель, член жюри конкурса «Живая классика» Елена Усачева.

    Восьмиклассник Василий говорит, что за месяц по три, четыре тома одолевает. Недавно открыл для себя Паустовского и решил читать его на конкурсе. Для Василия это уже третье участие в «Живой классике».

    «На этот раз я выбрал отрывок Паустовского из книги «Повесть о жизни». И я выбрал отрывок там, где он работает на московском трамвае», — рассказывает конкурсант Василий Серегин.

    Если для шестиклассников участие в «Живой классике» — это как выступление на конкурсе талантов: на людей посмотреть — себя показать, — то школьники старшего возраста состязаются целенаправленно.

    Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

    «Эти ребята будут поступать в театральные вузы или на журналистику. Например, если ты хочешь стать телевизионным журналистом, то для портфолио, победа в конкурсе, где ты читаешь прозаический текст, я думаю, это хорошая история», — уверена  президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

    Название конкурса — «Живая классика», потому что читать можно не только Пушкина, Достоевского, Носова, Драгунского, но и новых, современных авторов.

    «Появляются авторы-фантасты. Один мальчик замечательно читал рассказ, как вместо собаки решили завести козу, потому что коза и на собаку похожа, и еще дает молоко», —  вспоминает Марина Смирнова.

    Кроме поездки на Черное море в международный детский центр «Артек», трех московских финалистов ждет еще одна награда: они смогут записать свое выступление на радиостанции «Книга», как настоящие взрослые дикторы.

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    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #артек #конкурс чтецов #живая классика
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