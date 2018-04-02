Салливан стал временно исполняющим обязанности главы Госдепа США

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Вашингтон, 2 апреля. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан официально назначен временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, политик будет занимать этот пост до тех пор, пока бывший глава ЦРУ Майк Помпео не будет утвержден новым руководителем дипломатического ведомства. При этом Науэрт назвала Салливана профессионалом своего дела и отметила, что Госдеп будет находиться в надежных руках.

Напомним, ранее министерство иностранных дел США возглавлял Рекс Тиллерсон. Американский президент Дональд Трамп отправил его в отставку 13 марта. Как пишут СМИ, причиной увольнения Тиллерсона могла стать его позиция относительно вопроса урегулирования ситуации с КНДР, которая оказалась более мягкой, чем у Трампа.

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