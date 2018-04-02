Хакерская группа JokerStash украла данные пяти миллионов банковских карт в США

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Вашингтон, 2 апреля. Хакеры похитили у клиентов американских магазинов данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставили часть информации на продажу. Об этом в понедельник заявила компания Gemini Advisory, которая курирует компьютерную безопасность.

Согласно информации экспертов, к этому причастна хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила сведения 125 тысячах кредитных карт.

«В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были похищены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая прошлого года по сегодняшний день», — следует из сообщения компании.

В Gemini Advisory также рассказали, что ранее хакеры из указанной группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и гостиниц сети Trump Hotels, основанной главой Белого дома Дональдом Трампом.

Эксперты отметили, что эта кибератака является одной из самых больших и самых серьезных, когда-либо поражавших розничные фирмы.

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