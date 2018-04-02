Сенатор в США признал бесполезными попытки давления на Россию

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Вашингтон, 2 апреля. Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм признал, что попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.

По его словам, Вашингтону не удастся контролировать Москву. Сенатор уточнил, «что бы США не делали, это не работает». Как передает телеканал Fox News, он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не сможет оказать давление на Москву.

Политик считает, что Вашингтон должен добиваться экономической изоляции РФ: лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов, предоставив покупателям альтернативные источники топлива.

Как ранее писала «Газета.ru», американский генерал назвал год, когда Россия станет сильнее США в Европе.

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