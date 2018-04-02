Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Сенатор в США признал бесполезными попытки давления на Россию
Политика
Лавров о дипломатических войнах: Кто первый начал, тот должен остановиться
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенатор в США признал бесполезными попытки давления на Россию

    8:20  2 Апреля 2018
    12130

    Сенатор в США признал бесполезными попытки давления на Россию

    Вашингтон, 2 апреля. Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм признал, что попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.

    По его словам, Вашингтону не удастся контролировать Москву. Сенатор уточнил, «что бы США не делали, это не работает». Как передает телеканал Fox News, он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не сможет оказать давление на Москву. 

    Политик считает, что Вашингтон должен добиваться экономической изоляции РФ: лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов, предоставив покупателям альтернативные источники топлива.

    Как ранее писала «Газета.ru», американский генерал назвал год, когда Россия станет сильнее США в Европе.

    Сенатор в США признал бесполезными попытки давления на Россию

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Раскол в США растет: эксперт объяснил, зачем Трампа превратили в свинью

      14:00 2 Апреля 2018 49
      Читать
      13:40
      Сегодня

      Лавров: Запад выслал российских дипломатов под надуманным предлогом
      12:33
      Сегодня

      В Совфеде ответили на призыв американского сенатора устроить блокаду России
      12:22
      Сегодня

      Пошел против совести: как малайзийский Boeing довел до самоубийства украинского летчика Волошина
      11:25
      Сегодня

      Торговая война между США и Китаем: эксперт уверен, что она может стать «горячей»
      10:54
      Сегодня

      Утерли нос Западу: военный эксперт высоко оценил испытания новой российской противоракеты

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018 508

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      6360

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      4284

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4431

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      2782
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      2335
      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

      13:20   2 Апреля 2018
      1045
      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      Строители Крымского моста успешно протестировали освещение автотрассы

      9:58   2 Апреля 2018
      18556
      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      Пушков напомнил Порошенко, с кем следует согласовывать перемирие в Донбассе

      7:48   2 Апреля 2018
      24971